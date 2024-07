Guidava ubriaco e a 150 km/h: arrestato l'uomo che travolse e uccise Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi

Guidava ubriaco e 150 chilometri orari, per giunta contromano l'uomo che ha travolto e ucciso lo chef Maurizio Ponzo e la moglie Alessandra Corradi. I fatti risalgono a ottobre scorso. In quel drammatico incidente stradale avvenuto Carchitti, frazione del comune di Palestrina, in provincia di Roma rimasero feriti anche i figli della coppia di 5 e 10 anni.

Dopo una lunga indagini i carabinieri hanno arrestato un 45enne accusato di omicidio stradale e guida sotto l'influenza dell'alcol. Per lui gip ha disposto il carcere. Il provvedimento è stato emesso in seguito degli accertamenti condotti dalla procura di Tivoli e dai carabinieri della stazione di San Cesareo.

Si legge nell'ordinanza di custodia cautelare del gip di Tivoli che, all'esito delle indagini condotte, sono stati raccolti "gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che l'uomo, sotto l'effetto di sostanze alcoliche e psicotrope, si sarebbe posto alla guida del veicolo causando il sinistro mortale".

In particolare, "mentre percorreva il citato tratto stradale a una velocità di circa 150 km orari - limite imposto è pari a 50 km orari - avrebbe invaso la carreggiata opposta impattando contro l'auto delle vittime", si legge ancora nelle carte. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Rebibbia.