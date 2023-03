Scivola da una bisarca e viene colpito da un tir, grave un 60enne

Era a lavoro su un camion bisarca quando è scivolato ed è stato colpito da un autotreno in transito. Da subito in gravi condizioni, l'uomo è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza in ospedale, dove si trova ora in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto ad Ariccia nel pomeriggio di martedì.

L'intervento degli agenti della polizia locale di Ariccia intorno alle 15:30 del 7 febbraio su via Cancelliera. A bordo di una bisarca - i camion per i trasporti delle auto - il 60enne era impegnato nel fare scendere delle vetture destinata a un vicino autoconcessionario. Mentre si trovata sul mezzo pesante il lavoratore è però scivolato ed è caduto sulla strada, dove stava transitando un autoarticolato. Seppure non investito le condizioni del lavoratore - un 60enne italiano - sono apparse da subito gravi. Ai Castelli Romani è quindi intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato il ferito d'urgenza all'ospedale San Camillo.

Fermatosi a chiamare i soccorsi il conducente del tir investitore, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della municipale diretti dal comandante Francesco Caporaso. Chiusa la strada per eseguire i rilievi scientifici il camionista è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito che hanno dato esito negativo.