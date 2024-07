Investita da un'auto mentre attraversa la strada, donna muore sul colpo

Morta sul colpo dopo essere stata investita da un'auto. Lorenza Pruiti, 64enne di Lanuvio è deceduta stamattina - martedì 16 luglio - ad Ariccia. Travolta da una vettura condotta da un 51enne romano, per la donna non c'è stato nulla da fare.

La tragedia stradale - la sesta vittima in tre giorni a Roma e provincia in soli tre giorni - è avvenuta intorno alle 7:45 su via Pagliarozza, nell'omonima località del comune dei Castelli Romani. Investita da un automobilista alla guida di una Opel Astra il 51enne si è fermato e ha richiesto l'intervento al 112. Il personale del 118 non ha però potuto far nulla, se non constatare la morte della 64enne.

Sequestrata l'Opel Astra, il 51enne - in regola con i documenti - è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito su alcol e droga. Svolti i rilievi scientifici starà ora ai carabinieri della stazione di Genzano ricostruire la dinamica dell'incidente con esito mortale, l'ennesimo di questo 2024 a Roma e provincia.