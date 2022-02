Si ribalta con il tir mentre si immette sulla rotatoria, ferito camionista

Un tir ribaltato su un fianco ad una rotatoria. Questa la scena che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti venerdì mattina nel territorio di Ariccia, ai Castelli Romani. L'incidente stradale in via Campoleone, altezza rotatoria via dei Rutuli.

Sulla strada provinciale 7 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con due squadre (15/A e 32/A), con l'ausilio dell'autogru per un autoarticolato che trasportava tonnellate di barre di acciaio ribaltato durante l'immissione nella rotatoria.

Estratto dall'abitacolo del tir, il camionista è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in ospedale. Messa in sicurezza l'area dai pompieri, sul posto per eseguire i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Ariccia.