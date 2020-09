Incidente sulla Laurentina: precipita per cinque metri con l'auto in un canale

E' precipitato con l'auto per cinque metri in un canale uscendo dall'abitacolo con le proprie gambe. L'incidente stradale è avvenuto domenica ad Ardea, sulla via Laurentina, all'altezza di via Niso.

Qui un ragazzo di Roma, in visita al nonno residente nel Comune del litorale laziale, ha perso il controllo del veicolo finendo nel canale. Questa allo stato la prima ricostruzione della Polizia Locale di Ardea. Sul posto anche un'ambulanza che ha visitato il giovane, che non ha riportato lesioni.

Per fare in modo che il mezzo fosse recuperato è stato necessario l'intervento di un carro gru. Per consentire le operazioni del carroattrezzi è stato necessario chiudere la strada per diversi minuti bloccando il traffico, deviato in via di Fossignano di Aprilia e via Santa Marina.

La dinamica del sinistro non appare ancora chiara, in quanto il ragazzo è stato trovato da solo, e recuperato nel fosso dell'Incastro in stato confusionale. È stato fatto risalire al margine della carreggiata con l'uso di una corda.

Si presume che nell'incidente possa essere rimasto coinvolto un altro veicolo, per tale ipotesi si stanno acquisendo le immagini di due telecamere presenti sul posto e che dovrebbero avere ripreso l'intero incidente. Il ragazzo ha atteso sul posto i genitori da Roma, rifiutando ulteriori ricoveri.

Non si esclude il fatto che il veicolo possa essere uscito di strada per colpa di errate manovre di altri veicoli, fatto questo che potrà essere confermato dalle immagini in corso di acquisizione.