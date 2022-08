Incidente sull'Appia, scontro tra auto e moto: un giovane in gravi condizioni

Incidente stradale nella mattinata di oggi, poco prima delle 8, sull'Appia, nel tratto compreso tra le città di Velletri e Genzano. In uno scontro tra una Lancia e una Honda è rimasto gravemente ferito un 27enne alla guida della moto. L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 34.900.

A dare l'allarme degli automobilisti. Sul posto la polizia locale di Velletri e il personale del 118, con l'eliambulanza che ha trasportato il ferito in codice rosso all'Umberto I. La strada è rimasta chiusa per alcune ore e il traffico deviato verso via dei Laghi e via Appia Antica.