Morto sul monopattino, il giallo della buca "ricoperta" e degli sciacalli che hanno rubato telefonino e scooter elettrico

È giallo sulla morte di Antonio Supino, 63enne di Prati, deceduto mercoledì 9 novembre all'Umberto I dopo essere caduto con il monopattino in via Anapo, al quartiere Trieste. La dinamica di quanto è successo è al vaglio della polizia di Stato che indaga anche su altri aspetti. Il suo smartphone, infatti, non si trova. Ma non solo perché mancherebbero all'appello anche il monopattino stesso, che non è stato ritrovato e quindi sequestrato, e la Volkswagen Golf di famiglia che Supino potrebbe aver parcheggiato in zona.

Che siano stati degli sciacalli? Una testimone ha raccontato di aver visto la vittima sull'asfalto vicino ai suoi effetti personali. Qualcuno potrebbe aver rubato le chiavi dell'auto, lo smartphone e il monopattino di Supino in attesa dei soccorsi? La polizia sta ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo, fino alle 5.30 quando un residente lo ha trovato a terra privo di sensi, in una pozza di sangue.

Il giallo della buca "ricoperta"

Poi c'è un altra questione. In via Anapo ci sarebbe stata una buca che sarebbe stata "ricoperta", secondo la versione della famiglia, e che potrebbe aver causato la caduta del 63enne. Anche questo aspetto è al vaglio. Chi indaga, inoltre, non è esclude che Supino possa essere stato urtato da un'auto che poi avrebbe lasciato via Anapo.

Fatto sta che senza buca da poter esaminare e senza monopattino, l'indagine degli agenti del commissariato Vescovio appare in salita. Come da prassi chi indaga ha acquisito le telecamere di zona alla ricerca di qualche indizio utile. Al momento nessuna pista è esclusa.

Un altro morto sul monopattino

Nel frattempo la conta dei morti sulle strade di Roma continua. L'ultima vittima nella notte di giovedì in piazza Annibaliano, al quartiere Africano. A perdere la vita un ragazzo filippino di 23 anni, Kyneth Ramos, caduto con il monopattino dopo essere finito contro il marciapiede. Inutile purtroppo l'intervento del 118.

Prima ancora, Vincenzo Andrea Cerè. È morto all'altezza del civico 1380 della via Prenestina, in zona Colle Monfortanti, fra Torre Angela e Ponte di Nona, nella periferia est della Capitale, il 42enne avrebbe perso il controllo dello scooter per poi impattare violentemente contro un lampione a bordo strada.