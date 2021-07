Tragedia sulla Colombo: è morto Antonio Bevilacqua, l'amico di Alessandro Rega. È la seconda vittima

Acilia è in lutto. Si aggrava il bilancio del drammatico incidente avvenuto all'alba di domenica. Dopo Alessandro Rega, 25 anni, anche Antonio Bevilacqua, di due anni più giovane, è morto a seguito del tragico sinistro avvenuto sulla via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Canale della Lingua.

Bevilacqua, a differenza di Rega deceduto sul colpo, era stato portato in ospedale, al San Camillo in prognosi riservata. Dopo ore di lotta, il giovane si è spento oggi, lunedì 12 luglio. Troppo gravi le ferite riportare nello scontro avvenuto all'alba di domenica.

I messaggi di cordoglio per la morte di Antonio Bevilacqua

Appena diffusa la notizia, sui social è scattato immediata la catena del cordoglio. "Non ci sono parole fratè ti porterò per sempre nel mio cuore riposa in pace", scrive Valentina. "Non si può morire così giovane di te mi porterò solo ed esclusivamente bei ricordi di quanto ci menavamo su quel ring un abbraccio amico mio fin lassù", è il pensiero di Jamilton.

Antonio Bevilacqua frequentava spesso Ostia e le palestre di pugilato, era un appassionato. Restano ancora gravi le condizioni degli altri due amici di Alessandro ed Antonio, i due sono ricoverati in prognosi riservata.

La ricostruzione dell'incidente

Tre le vetture coinvolte nell'incidente. La Smart for Four dove erano seduti i 4 ragazzi di Acilia. Secondo i primi rilievi uno dei tre mezzi coinvolti non avrebbe rispettato il semaforo rosso. Ed è proprio su questo punto che si focalizzeranno le indagini con la Procura che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, come da prassi, disposto gli esami tossicologici.

Da una prima ricostruzione dell'incidente eseguita dalle pattuglie intervenute, come spiegato in una nota dalla polizia locale di Roma Capitale, "non si esclude che uno dei veicoli coinvolti abbia attraversato l'incrocio con semaforo avente luce rossa", sottolineano gli investigatori del X Gruppo Mare. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei veicoli e richiesto gli esami tossicologici di rito per i conducenti.