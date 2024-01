Antonello Mochi, il pasticcere di 27 anni morto in un incidente a Roma

"Tanti auguri di buon inizio a tutti, belli". Un video con un calice di spumante per brindare, poi un post con un bilancio: "Per quanto possa essere difficile la vita, tu devi combattere sempre fino all'ultimo respiro. Esco stanco dal 2023 ma entro nel 2024 con il sorriso". Sono le ultime storie messe su Instragram da Antonello Mochi, il pasticcere di 27 anni morto in un incidente stradale in via Leone XIII.

La prima vittima dell'anno sulle strade di Roma. A ricostruire la dinamica dell'incidente ci sono gli agenti del I gruppo della polizia locale. Sono stati loro accorrere sul posto insieme ai medici del 118 che non hanno potuto fare altro che appurare il decesso di Antonello Mochi. Era al volante di una Smart. D'altronde l'impatto è stato molto violento, anche lo stesso asfalto è rimasto danneggiato.

Le indagini

La strada è stata chiusa per ore e anche oggi, secondo quanto si apprende, verranno fatti dei sopralluoghi per determinare gli eventuali danni. Un aspetto di secondo piano dietro la tragedia. Chi indaga al momento sta prendendo in considerazione la pista dell'alta velocità.

Secondo una prima ricostruzione il 27enne stava guidando in direzione di piazza Pio XI quando ha perso il controllo della vettura e ha urtato una Fiat 500 con a bordo tre ragazzi rimasti illesi. Dopo l'impatto, la Smart ha quindi finito la corsa contro gli alberi posizionati nello spartitraffico, colpendole uno. Entrambe le vetture sono state sequestrate dai vigili. Non è escluso, visto l'orario - quello delle 4:40 del mattino circa - che Antonello Mochi possa avere avuto un colpo di sonno.

Chi era Antonello Mochi

La giovane vittima viveva tra l'amore per la cucina e la passione per la boxe. Aveva studiato all'Ipsoa Vincenzo Gioverti, l'istituto professionale di via della Paglia e da lì aveva iniziato il suo percorso professionale in pasticceria. Prima l'esperienza a Milano e poi il ritorno a Roma. Aveva lavorato anche al Porto Fluviale, all'Ostiense. 'Toto', come lo chiamavano gli amici, sosteneva anche la mamma parrucchiera, anche sui social: "Mi hai trasmesso i sentimenti i valori il saper amare il saper essere responsabile ma soprattutto tu mi hai insegnato che il legame alla famiglia".

I messaggi di cordoglio

E proprio sui social, saputa la notizia, in tanti hanno invaso la bacheca di Antonello. "Ciao amico mio. Oggi è ancora più difficile. Ti voglio bene per sempre", il messaggio di Tommaso. Flavia lo ricorda con una foto insieme al mare: "L'ultima cosa che m hai detto è stata che chi ti ha voluto bene te ne vorrà per sempre, e noi de bene ce ne semo voluto veramente veramente tanto. Potrei mettere 700 foto e posso sta qui a scriverne tremila ma tu ormai sai tutto. Buon Viaggio Totino veglia su di noi".

Vincenzo, che ha lavorato con lui, scrive: "We Toto. Così ti chiamavo a lavoro, ti ho conosciuto e sono stato onorato di aver conosciuto un ragazzo professionale e buono come te, sempre sorridente e che diceva quello che pensava. Purtroppo la vita ti ha strappato dai tuoi cari ma ti ricorderò sempre per la bellissima persona che eri".