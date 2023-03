Annamaria Nolgo: morta la donna coinvolta in un incidente con un'ambulanza

Non ce l'ha fatta Annamaria Nolgo, la 54enne rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla via Casilina, nel comune di Palestrina, lo scorso 27 febbraio. Trasportata prima al policlinico Tor Vergata e poi trasferita al Gemelli la donna è deceduta la sera di venerdì 3 marzo.

Il decesso in ospedale

La signora, residente nella frazione di Carchitti, non lontana dal luogo dell'incidente, si era scontrata con la sua piccola utilitaria con un'ambulanza che procedeva in direzione di San Cesareo. L'impatto era stato violento e l'auto era finita in una cunetta alcuni metri più avanti dopo aver investito anche un pedone che stava aspettando il bus nell'apposita fermata. In condizioni critiche Annamaria Nolgo è stata trasportata d'urgenza a Roma. Dopo cinque giorni la morte al nosocomio universitario. Lascia tre figli ed il marito.

L'autista dell'ambulanza indagato per omicidio stradale

Lutto nella nota frazione di Palestrina conosciuta per la sagra delle Fragole. L'autista del 118 di Valmontone verrà indagato, come prassi, per omicidio stradale. Le indagini saranno svolte dai carabinieri della compagnia di Palestrina che erano intervenuti sul posto.