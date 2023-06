Anna Santori investita e uccisa da una Smart, l'automobilista indagata per omicido stradale

Il pubblico ministero della procura di Tivoli, Gabriele Iuzzolino, come da prassi ha iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale la automobilista che lunedì 12 giugno 2023, poco dopo le 11:00 del mattino, lungo via Gallicano, a Zagarolo, in provincia di Roma, ha investito e ucciso la 65enne del posto parrucchiera a domicilio Anna Santori, che stava camminando a bordo strada: si tratta di una donna di 35 anni, anche lei residente a Zagarolo.

Il sostituto procuratore ha convalidato il sequestro dell’auto condotta dall’indagata, una Smart, a cui avevano proceduto nell’immediatezza gli agenti della polizia locale di Zagarolo, che ha effettuato i rilievi, e, soprattutto, ha ritenuto di disporre l’autopsia sulla salma della vittima per accertare le cause della morte e confermare che sia stata dovuta alle gravissime lesioni riportate in seguito al sinistro: l’incarico al medico legale scelto dal magistrato inquirente, il dottor Filippo Milano, sarà conferito sabato 17 giugno, alle 10:00, in procura a Tivoli, l’esame avrà quindi luogo dalle 15.30 presso il policlinico Tor Vergata di Roma.

Alle operazioni peritali parteciperà anche il medico legale dottor Antonio Grande quale consulente tecnico di parte messo a disposizione da Studio3A, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui, attraverso il responsabile della sede di Roma, Angelo Novelli, si sono affiliati i congiunti di Anna Sartori per essere assistiti, fare piena luce sul tragico incidente e ottenere giustizia: la sessantacinquenne, che non era sposata e non aveva figli, ha lasciato un fratello con cui viveva, una sorella e due nipoti a cui era molto legata.

Una volta effettuata l’autopsia, l’autorità giudiziaria darà il nulla osta alla sepoltura e i suoi cari potranno fissare la data dei funerali, a questo punto la settimana prossima, che saranno partecipatissimi: la donna, anche per la sua attività di parrucchiera, era molto conosciuta e ben voluta da tutti nel suo paese e il suo tragico destino ha destato unanime commozione.