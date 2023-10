Angelo Nardecchia morto in un incidente stradale, comunità in lutto

Si chiamava Angelo Nardecchia e aveva 38 anni. Un altro dramma ha sconvolto le zone a sud della provincia di Roma. Dopo quello dei due coniugi morti a Palestrina a inizio settimana Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi oggi è la vicina cittadina di Valmontone a piangere un altro giovane, deceduto mentre era a bordo della sua auto, in una settimana scossa dal troppo sangue lasciato in strada.

Angelo Nardecchia, padre di due giovani bimbi cosi come Maurizio ed Alessandra, ha perso la vita su via di Quadrelle nel primo pomeriggio di ieri.. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Colleferro giunti sul posto ma l’auto del giovane, una Ford Fiesta, è stata ritrovata distrutta dopo l’impatto contro un grosso albero che si trovava al bordo della strada.

Troppo violento l’impatto sulla pianta, per Angelo non c’è stato nulla da fare e gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Una morte che in poco tempo ha fatto il giro della cittadina amplificata anche, come spesso accade in questi casi, dai messaggi di dolore apparsi sui social.

Le parole del sindaco Veronica Bernabei

Anche il sindaco Veronica Bernabei si è detta affranta dal dolore nel ricordo di un amico d’infanzia ed ex compagno di scuola: “Esprimo tutto il mio dolore per la prematura scomparsa di Angelo, mio coetaneo e amico d'infanzia, nel tragico incidente stradale di due ore fa. È un lutto che mi tocca molto da vicino e mi addolora tantissimo, visto che con lui e con il fratello Graziano sono stata a scuola insieme ed ho un profondo legame con la famiglia. Voglio esprimere tutto il mio affetto e la mia vicinanza alla mamma Laura, al fratello Graziano e alla sorella Francesca, alle tante persone che lo conoscevano e gli volevano bene”.