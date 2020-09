Incidente in Vespa per il direttore de La7: "Grazie Roma per come ci addestri al motocross"

Incidente per Andrea Salerno, direttore de La 7, costretto alle cure dell'ospedale in seguito ad un sinistro accorsogli per le strade della Capitale "per una buca irregolare". A renderlo noto con un cinguettio ironicamente amaro sulla propria pagina Twitter lo stesso Salerno: "Quando un uomo con la vespa regolare, incontra una buca irregolare, l’uomo con la vespa si fa parecchio male. Grazie a tutti per i messaggi. Grazie ai medici. E grazie @Roma per come ci addestri tutti al motocross...".

Secondo quanto appreso da RomaToday l'incidente sarebbe avvenuto in via delle Vacche 12, nel pomeriggio del 17 settembre. Quando gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma sono intervenuti sul posto Salerno non era presente sul posto. Recatosi in ospedale in maniera autonoma il direttore de La 7 verrà ascoltato dai 'caschi bianchi' intervenuti sul luogo del sinistro.

