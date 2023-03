Andrea Rossi morto a 34 anni in un incidente con un'auto guidata da un vigile fuori servizio

La motocicletta di Andrea Rossi finita nella cunetta che costeggia viale dei Romagnoli, all'altezza di via di Dragone. I segni sull'asfalto e un'auto coinvolta nell'impatto, guidata da un agente della polizia locale di Roma Capitale fuori servizio che stava tornando a casa. È lo scenario di un altro drammatico incidente mortale a Roma, questa volta avvenuto nella serata del 15 marzo a Dragona.

Rossi, anche lui residente nel X municipio, abitava non lontano dal luogo della tragedia. Per lui, che avrebbe compiuto 34 anni tra un mese, non c'è stato purtroppo niente da fare. È deceduto poco dopo l'impatto, nonostante l'intervento del personale medico dell'Ares 118. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Ostia che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. L'agente fuori servizio è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto, da prassi, all'alcoltest e al drugtest.

Nel frattempo - anche questo un atto dovuto - sarà indagato per omicidio stradale in attesa che i militari del nucleo radiomobile ricostruiscano quanto avvenuto. Quel tratto di strada, illuminato, è un lungo rettilineo che porta ad Acilia. Non è chiaro al momento se lo scontro sia avvenuto in fase di sorpasso.

Di certo, Andrea Rossi dopo l'incidente è stato disarcionato dalla moto. Il suo corpo è finito contro un albero. L'auto dell'agente della polizia municipale è stata sequestrata dai carabinieri insieme con la moto della vittima.