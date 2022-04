Incidente a Prati, scontro tra auto e scooter: morto l'avvocato Andrea Prosperi

Andrea Prosperi, avvocato di 48 anni, è morto nell'ennesimo incidente mortale avvenuto a Roma in questo 2022. In una settimana è la terza vittima sulle strade dalle capitale e della provincia, dopo i casi che hanno riguardato Leonardo Lamma e Alisia Mastrodonato.

In questo caso lo scontro è avvenuto intorno alle 13:30 di giovedì in via Ruggero di Lauria all'intersezione con via Caracciolo, nel quartiere Prati. Nell'impatto sono state coninvolte una auto Bmw e uno scooter, un Honda SH 300, con a bordo il noto professionista che poi ha perso la vita. Sul posto, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie della polizia locale del I gruppo Prati.

A seguito dello scontro, lo scooterista è rimasto gravemente ferito. Trasportato all'ospedale Santo Spirito, l'avvocato Andrea Prosperi è poi deceduto. Gli agenti hanno proceduto agli accertamenti del caso e sequestrato i due mezzi coinvolti. Alla guida dell'auto una donna di 55 anni, che si è fermata dopo l'urto. Come da prassi è stata accompagnata presso l'ospedale per gli esami tossicologici.

Gli esiti sono attesi nelle prossime ore. Si indaga per determinare le esatte cause dello scontro.

L'avvocato Prosperi, 48 anni, tre figli. Prosperi era stato sposato dal 2007 al 2009 con l’attrice Gloria Bellicchi, Miss Italia nel 1998. Sono 45 i morti a Roma in incidenti stradali da inizio 2022.