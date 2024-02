Andrea Ferlini il motociclista di Cerveteri morto in un incidente su via Aurelia

Si chiamava Andrea Ferlini il motociclista rimasto ucciso nell'incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 16 febbraio sulla via Aurelia. Residente a Cerveteri, avrebbe compiuto 24 anni nel prossimo mese di aprile. Una giovane vita spezzata nello scontro con un furgone avvenuto in un tratto di strada che attraversava ogni giorno.

Sì, perché la tragedia è avvenuta all'altezza dell'uscita di Valcanneto, frazione di Cerveteri. Una zona che Ferlini frequentava quotidianamente per raggiungere il centro sportivo che frequentava sin da piccolo. Era infatti un nuotatore, come raccontano anche le foto che postava, con orgoglio, sui social. Sempre sorridente, all'interno della comunità cerveterana la sua scomparsa ha lasciato un vuoto: da ieri sui gruppi social del paese del litorale nord non si parla d'altro.

L'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.00 di ieri, nel tratto di via Aurelia compreso tra Palidoro e l'uscita Valcanneto, al chilometro 31 e 700. A scontrarsi un furgone Iveco e la moto Yamaha condotta appunto da Ferlini. Sbalzato dalla sella le condizioni del giovane cerveterano sono apparse da subito critiche. Nonostante l'arrivo dell'eliambulanza per Andrea Ferlini non c'è stato nulla da fare: è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.