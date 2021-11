Castel Gandolfo, gita finisce in tragedia: ciclista romano muore investito e ucciso da un furgone

Andrea Conti, ciclista di Roma di 53 anni, è morto domenica mattina a Castel Gandolfo, a seguito di un incidente stradale. Una gita finita in tragedia quella dell'uomo residente nella zona di Tor Carbone e che aveva deciso di fare una sgambata in bicicletta in solitaria nella zona del lago.

L'incidente stradale, sul quale stanno indagando la polizia locale e i carabinieri, è avvenuto attorno alle 10:30: Andrea Conti è stato travolto e ucciso da un furgone Fiat Doblò guidato da un 25enne, usato da un forno di Marino. Conti è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Una tragedia, avvenuta nei 500 metri di tunnel della galleria del lungolago gestiti dalla Città Metropolitana, che hanno riportato al centro dell'attenzione una serie di problemi circa la visibilità del tratto.

Anche se sono stati fatti degli interventi di illuminazione (circa quattro anni fa), secondo i ciclisti che frequentano la zona, servirebbero altri interventi di manutenzione. Chi indaga sull'incidente, verificherà anche la segnaletica stradale (insufficiente secondo chi percorre quel tratto) e l'eventuale mancato rispetto dei limiti di velocità. In quanto nel tratto del tunnel che congiunge il lungo lago con la SP 140 e via Nettunense, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di 40 km orari. Come da prassi, l'uomo che guidava il furgone Doblò, sarà ora indagato per omicidio stradale in attesa di tutte le indagini del caso.