Anatolij Matteo morto a 19 anni sullo scooter elettrico: indagine per omicidio colposo. Fari su manto stradale

Anatolij Matteo Orlandi aveva diciannove anni. È morto su una delle strade più frequentate di Roma, la via Cristoforo Colombo, in un incidente stradale sul quale la procura vuole vederci chiaro tanto da aprire una indagine per omicidio colposo contro ignoti.

A quell'orario - le tre del mattino - in strada c'erano pochissimi veicoli e adesso chi indaga vuole capire bene le condizioni dell'asfalto e determinare se siano state determinanti nel far perdere il controllo dello scooter elettrico guidato dalla giovane vittima.

L'incidente mortale

Anatolij Matteo Orlandi era tornato a Roma da qualche giorno dopo aver passato le vacanze con la famiglia. La sera del ventirè agosto è uscito insieme alla sua fidanzata e intorno alle tre del mattino, in sella a uno scooter elettrico Ecooltra, uno di quelli in sharing, stavano tornando a casa. La giovane coppia era sulla via Cristoforo Colombo quando nel tratto rettilineo all'altezza di viale Marco Polo, Anatolij Matteo ha perso il controllo del mezzo.

L'impatto con l'asfalto è stato fatale. Il diciannovenne è morto mentre l'ambulanza lo stava portato all'ospedale San Giovanni. La fidanzata, diciotto anni da compiere, è stata invece portata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo.

Le indagini

Nell'incidente, secondo una prima ricostruzione del I gruppo Trevi della polizia locale, non sarebbero coinvolte altre vetture e Anatolij Matteo avrebbe perso il controllo del mezzo. Il pm di turno Mario Dovinola, con il coordinamento del procuratore aggiunto Michele Prestipino, ha affidato gli accertamenti ai caschi bianchi per stabilire anche le condizioni del manto stradale.

Il sospetto è che lo scooter elettrico preso a noleggio sia sfuggito al controllo del ragazzo, forse per un avvallamento della strada. Il fascicolo aperto per omicidio colposo, una prassi in questi casi, sarà infatti propedeutico a poter compiere una serie di perizie e accertamenti.

Le ipotesi

In questa prima fase, inoltre, i vigili tendono a escludere il coinvolgimento di un altro veicolo. Resta la possibilità che un'auto, però, possa aver sorpassato la giovane coppia e Anatolij, sterzando, abbia perso il controllo dello scooter. Per eliminare questi dubbi è stata disposta l'acquisizione dei video di tutte le telecamere di zona. Autorizzata anche l'autopsia per accertare se la vittima abbia avuto un malore. Non ci sono invece testimonianze, l'unica che potrebbe raccontare cosa sia accaduto è la fidanzata della vittima al momento in prognosi riservata.