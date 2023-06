Anagnina: tir contromano provoca maxi incidente, sei feriti. Due sono gravi

Un tir contromano. Questo quanto ha provocato un maxi incidente stradale che ha coinvolto diversi veicoli. Lo scontro sulla via Anagnina, ai Castelli Romani. Sei le persone ferite, due delle quali in gravi condizioni.

L'intervento dei soccorritori poco dopo le 12:30 di mercoledì 14 giugno all'altezza del civico 58 della via Anagnina, a Grottaferrata. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco (la 15/A e la 21/A). A provocare il sinistro un mezzo pesante che - per cause al momento da accertare - ha percorso il tratto di strada contro senso. Poi la carambola. Sei le vetture coinvolte, più il tir. Sei i feriti, fra i quali due in condizioni gravi, trasportati in codice rosso dalle ambulanze del 118 dopo essere stati estratti dalle lamiere delle rispettive vetture dai caschi rossi.

Sul posto il personale del 118, carabinieri della stazione di Grottaferrata e quelli della compagnia Frascati, al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente. Fra le ipotesi non si esclude quella del possibile guasto ai freni del mazzo pesante.