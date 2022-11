Ambulanza ribaltata dopo scontro con un'auto, un ferito

Ribaltata su una fiancata dopo uno scontro con un'auto. Così ha terminato la sua corsa un'ambulanza coinvolta in un incidente stradale. Il sinistro intorno alle 22:00 di martedì 23 novembre in via della Bufalotta. Ad avere la peggio l'automobilista, trasportato in ospedale con delle lievi ferite.

L'impatto all'altezza dell'incrocio con via Renato Fucini, nel III municipio Montesacro. Richiesto l'intervento ai soccorritori alla Bufalotta sono intervenuti gli agenti del gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale. Ferito il conducente alla guida della Volkswagen Polo, il 33enne è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale Fatebenefratelli. Illesi i due operatori sanitari che si trovavano sull'ambulanza, dove non erano presenti pazienti.

Svolti i rilievi scientifici gli agenti della municipale stanno terminando gli accertamenti sulla dinamica che ha portato all'incidente.