Incidente via Colombo: ambulanza ribaltata dopo scontro con auto, trasportava un bimbo. Tre feriti

Il sinistro in direzione Roma Centro, all'altezza di via Georgofili, zona Montagnola. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale

Una ambulanza ribaltata in strada. Questa la scena visibile agli automobilisti in transito su via Cristoforo Colombo, zona Montagnola. Un incidente stradale che ha visto coinvolti il mezzo di emergenza che trasportava un bambino e la sua mamma ed un'auto, una Ford Fiesta. Tre le persone ferite.

Lo scontro, avvenuto per cause in via di accertamento, è avvenuto intorno alle 11:45 di giovedì mattina all'altezza di via dei Georgofili (ex Fiera di Roma), in direzione Centro. Sul posto per accertare l'accaduto e svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Local di Roma Capitale

Secondo quanto si apprendere, l'ambulanza stava effettuando il trasferimento di un minore, accompagnato dalla madre, all'ospedale Bambino Gesù per effettuare una terapia. Il piccolo e la mamma, illesi, sono stati accompagnati regolarmente presso l'ospedale pediatrico romano. In codice rosso per dinamica sono state invece soccorse altre tre persone: il conducente dell'auto, un 86enne, e i due sanitari che si trovavano a bordo dell'ambulanza una infermiera di 46 anni ed un infermiere 36enne. I tre sono stati trasferiti agli ospedali San Camillo, Sant'Eugenio e San Giovanni, in codice arancione l'automobilista ed in codice rosso i due sanitari. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori i 'caschi bianchi' hanno provveduto alla chiusura al traffico della carreggiata laterale di via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Accademia degli Agiati e via dei Georgofili, attuando un restringimento al transito veicolare nella corsia centrale. Secondo una prima ipotesi, l'ambulanza stava procedendo a sirene spiegate quando si è scontrata con l'auto.