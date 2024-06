Schianto contro le auto in sosta, vettura danneggia la conduttura del gas

Ha perso il controllo dell'auto impattando contro alcune vetture in sosta. Una carambola nel corso della quale una delle macchine colpite ha danneggiato una tubatura del gas. L'incidente stradale è avvenuto alle 10:15 di questa mattina ad Allumiere, in provincia di Roma. Sono stati i vigili del fuoco di Civitavecchia a intervenire in via Teodolfo Mertel.

Un uomo alla guida di una vettura di media cilindrata, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo andando a impattare, carambolando su altre autovetture. Gli uomini della Bonifazi giunti rapidamente sul posto hanno immediatamente cominciato le operazioni di estrazione del conducente con l'ausilio del gruppo da taglio, cesoie e divaricatore. Una volta liberato l'uomo, i pompieri lo hanno consegnato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.

Successivamente hanno messo in sicurezza i veicoli e la zona circostante. A seguito di un'attenta verifica della zona interessata, i caschi rossi hanno constatato che una vettura aveva colpito leggermente una conduttura del gas. Si è reso quindi necessario l'intervento della squadra Italgas per scongiurare ulteriori danni.

Presenti sul posto per i rilievi del caso i carabinieri, polizia provinciale e polizia locale.