Alisia Mastrodonato, il selfie prime dell'incidente mortale. L'amico era al volante sotto effetto di alcolici

Si erano appena fatti un selfie. L'ultimo per suggellare una serata. Una delle tante, fatta di risate e spensieratezza. Alisia Mastrodonato, 19 anni il prossimo dicembre, sembrava felice con i suoi amici. Un ultimo scatto, prima di morire.

La studentessa di biotecnologie all'università di Tor Vergata, originaria di Palestrina ma residente con la famiglia a Valmontone, appassionata di equitazione e pallavolo, ha perso la vita alle 2.30 di venerdì notte in un incidente stradale in via Casilina, a Colleferro. Era con i suoi amici, quelli immortalati nella sua ultima storia su Instagram.

Loro sono ancora ricoverati in ospedale, in gravi condizioni. Alisia Mastrodonato è deceduta al pronto soccorso dove era appena arrivata in ambulanza. I carabinieri indagano ora per ricostruire la dinamica dei fatti. Alisia si trovava sul sedile posteriore di una Bmw Touring guidata dal suo amico di 21 anni, residente a Colleferro. Con loro c'era anche un'altra ragazza, sempre 21enne.

La Bmw, o quel che ne resta dopo l'incidente, è stata sequestrata. Dai primi accertamenti investigativi, inoltre, è emerso che il giovane 21enne alla guida è risultato positivo all'alcoltest: un tasso alcolemico almeno tre volte superiore al consentito, secondo quanto si è appreso. Ora il ragazzo è indagato per omicidio stradale, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi e rischiare anche la contestazione per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Sotto choc la comunità di Valmontone. Il sindaco Alberto Latini, ha annullato i festeggiamenti in programma per oggi del 50° anniversario delle majorettes, un appuntamento molto sentito dai residenti. Tanti i commenti e i messaggi di cordoglio per Alisia e per la sua famiglia. "Proprio pochi giorni fa ripensavo a te e a quei momenti in cui cercavo di non farti smettere di montare con grinta e tenacia quella cavalla araba che tanto ti ha fatto penare e che, al tempo stesso, tanto hai amato. Ti immagino già a galoppare con la tua Asia, ora sarai sicuramente bravissima", ha scritto Ilaria.

La passione per i cavalli, d'altronde, era forte. "La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e, in un tratto, ha fatto scendere il gelo: Alisia Mastrodonato, atleta 19 enne ormai conosciutissima nell'ambiente dell'Endurance regionale e nazionale, a causa di un terribile incidente stradale, non è più tra noi. - si legge in un messaggio di Lazio Endurance - I ricordi condivisi sui campi di gara, nel batticuore del cancello veterinario, rimarranno, per sempre con noi. E' con il cuore triste e i pensieri più profondi, che rivolgiamo i nostri sentimenti a mamma Emanuela e a papà Stefano per la tragedia immane che li ha travolti. A te che sei stata una bravissima ragazza e un'amazzone grintosa solare, un pensiero nel vento capace di raggiungerti nella luce del tuo esserci".