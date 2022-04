Alisia, la studentessa universitaria di 19 anni morta in un incidente stradale sulla Casilina

Alisia Mastrodonato avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 5 dicembre. Anche lei, come Leonardo Lamma, era appena diciannovenne. Alisia e Leonardo non si conoscevano. A distanza di pochi giorni l'uno dall'altro hanno perso la vita, morti entrambi sulle strade di Roma e della sua provincia in drammatici incidenti stradali.

Alisia Mastrodonato, residente a Valmontone, frequentava il corso di laurea triennale in biotecnologie all'università degli studi di Roma Tor Vergata. Era al primo anno dopo essersi diplomata nel 2021 avendo frequentato il liceo scientifico all'istituto di via delle Scienze a Colleferro. Amava cavalcare e la pallavolo. Poche ore prima dell'incidente che le è costato la vita, su Instagram aveva pubblicato una storia con i suoi amici. Sorrideva, come spesso le capitava.

Sull'incidente mortale che l'ha vista coinvolta indagno i carabinieri di Colleferro. Erano le 2:30 circa quando, per motivi ancora in corso di accertamento, un suo amico al volante di una Bmw Touring, ha perso il controllo dell'auto che usciva di strada abbattendo un paio di alberi dal tronco esile, per poi ribaltarsi e terminare la corsa, contro una cancellata. L'auto viaggiava in direzione Colleferro.

Alisia, il suo amico al volante e un'altra ragazza probabilmente stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i militari del nucleo operativo radiomobile dii Colleferro e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere della Bmw i tre.

Per Alisia Mastrodonato, non c'era più nulla da fare. La corsa in ospedale non è servita a nulla. Gli altri due ventenni sono stati trasportati dal personale sanitario in gravissime condizioni, in codice rosso, al nosocomio di Colleferro. Saputa la notizia in molti, sui social, hanno espresso cordoglio per la scomparsa della studentessa universitaria.

Tra i primi, il sindaco di Valmontone Alberto Latini: "È una giornata triste oggi per Valmontone. Nella notte una ragazza di soli 19 anni, Alisia, ha perso la vita in un tragico incidente stradale, lasciando nel dolore la famiglia e quanti la conoscevano e le volevano bene. Una tragedia che ci porta a condividere un lutto che coinvolge l'intera comunità di Valmontone. È per questo che abbiamo deciso di annullare la festa per i 50 anni delle majorettes, in programma domani, perché in giornate cosi non ci sono le condizioni per manifestazioni ludiche. Possiamo solo fermarci a pregare per questa giovane vita spezzata da un destino crudele".

"Il Volley Valmontone tutto oggi è in lutto e si stringe intorno alla famiglia di Alisia, nessuno dimenticherà mai il suo sorriso che illuminava con la sua energia e positività come un raggio di sole", il messaggio della società di pallavolo.