Alessio Massa, il ragazzo morto a 20 anni in un incidente sulla via Cassia

Una vita spezzata a 20 anni. Una famiglia in lutto, con amici e parenti in lacrime ancora increduli. E' morto Alessio Massa, il ragazzo di 20 anni rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla via Cassia nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 luglio. In condizioni disperate il suo cuore ha smesso di battere in serata dopo essere stato trasferito al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Residente a Tomba di Nerone, poco distante dal luogo della tragedia stradale, Alessio Massa è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 16:45 poco distante dalla sua abitazione, a Roma nord.

In sella ad uno scooter Honda Sh 125 che procedeva in direzione Roma Centro, per cause da accertare, si è scontrato con una Nissan Juke condotta da un ragazzo di 26 anni che procedeva in senso opposto all'altezza di via Oriolo Romano.

Da subito apparso in condizioni gravi, privo di conoscenza sull'asfalto dopo essere stato sbalzato dalla sella del suo scooter, Alessio Massa è stato trasportato d'urgenza prima all'ospedale Villa San Pietro e poi al Gemelli, dove è poi deceduto.

Svolti i rilievi scientifici starà ora agli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. I veicoli sono stati posti sotto sequestro, con i caschi bianchi del gruppo di Roma nord che hanno disposto tutti gli accertamenti del caso.