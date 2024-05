Alessio Cerbara morto a 25 anni in un incidente stradale, era in sella alla sua moto

Alessio Cerbara, un ragazzo romano di 25 anni è morto nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio in un incidente stradale. Il giovane era in sella alla sua Ducati Monster 700 quando ha impattato contro una Fiat Panda 4x4 che proveniva dalla direzione opposta. L'incidente è accaduto tra le curve della Provinciale che collega Pastena con Castro dei Volsci, come riporta FrosinoneToday.

Alla guida della Panda c'era un pensionato di 73 anni di Pastena che ha riportato solo qualche escoriazione ma è stato portato nell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per i test di rito.

In base a una prima ricostruzione da parte dei carabinieri la motocicletta e l'auto, si sarebbero scontrate frontalmente e per il giovane non c'è stato scampo. Originario di Roma il centauro non è sopravvissuto alle ferite riportate nello scontro. Cerbara era appassionato di pugilato, arti marziali e cucina, come si vede anche dal suo profilo sui social.