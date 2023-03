Alessio Bottiglieri, morto a venticinque anni in un incidente stradale in moto

Era da poco andato a vivere con la fidanza ad Ardea, non lontano dal luogo dove ieri ha perso la vita. Rocca di Papa, il suo paese di origine, è in lutto e piange per Alessio Bottiglieri, il ragazzo di 25 anni morto in un incidente stradale sulla via Pontina Vecchia nella mattinata di mercoledì 22 marzo.

Erano da poco passate le 8:00, Alessio era in sella alla sua Kawasaki Ninja e stava percorrendo la provinciale in direzione di Aprilia. All'altezza di via Strampelli c'è stato lo scontro con una Mercedes 220, che viaggiava in direzione opposta. La moto è stata scaraventata in una cunetta, sul ciglio della strada e ha preso immediatamente fuoco. Alessio è finito sull'asfalto. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Il corpo del ragazzo è stato trasferito all’istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata per l’esame autoptico. Il conducente della Mercedes, un uomo di 67 anni, è stato accompagnato al pronto soccorso del policlinico Città di Pomezia dove è stato sottoposto ai test di alcol e droga che hanno dato esito negativo. La polizia locale di Ardea ora è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.

Rocca di Papa in lutto per Alessio Bottiglieri

Appena saputa la notizia, la comunità di Rocca di Papa si è stretta intorno alla famiglia. Oltre ai genitori, Alessio lascia anche un fratello e tanti amici. Tifoso della Roma aveva studiato all'IPSSAR alberghiero. Dalle foto pubblicato sui social si nota l'amore per la sua ragazza e la passione per le moto.

Proprio in sella alla sua Kawasaki aveva organizzato nel recente passato diversi viaggi e gite. Lavorava a Pomezia come impiegato in un'azienda di spedizioni. Gli amici e i familiari attendono la data dei funerali per dargli un ultimo saluto.