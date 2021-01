Perde il controllo dello scooter e cade: l'avvocato Alessandro Vettese muore dopo tre giorni di agonia

Lutto a Cassino. La cittadina della provincia di Frosinone piange il noto avvocato Alessandro Maria Vettese, 48 anni, che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto la sera del 29 dicembre a Roma. Ricoverato in codice rosso all'ospedale San Camillo, Vettese è morto dopo tre giorni di agonia. Troppo gravi le ferite a segutio della caduta dal suo scooter avvenuta alle 23.50 in via Petroselli, di fronte all'anagrafe.

A bordo del suo scooter Piaggio stava percorrendo la centralissima via che conduce a piazza Venezia quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo, finendo contro dei parapedonali presenti in quel tratto di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del I gruppo Trevi, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Come riporta Angela Nicoletti su FrosinoneToday, Alessandro Maria Vettese da tempo era parte integrante di un studio legale tra i più famosi in Europa e con uffici oltre che a Roma anche a Milano e Parigi. La notizia della sua morte ha lasciato annichiliti quanti conoscevano l'avvocato Vettese che a Cassino, dove tornava assiduamente e dove vivono i genitori Domenico e Rossella, ha frequentato tutte le scuole fino alla maturità. Poi gli studi di Giurisprudenza nella Capitale e l'avvio di una brillante carriere sognata e meritata. Fino al tragico destino.