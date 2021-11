Incidente sull'Ostiense, Alessandro morto a 24 anni ucciso da un pirata dalla strada mentre tornava a casa

Alessandro Tavanti, residente a Monteverde, è l'ultima vittima delle strade di Roma. Ad uccidere il 24enne, dopo uno scontro sulla via Ostiense, un altro giovane, un ragazzo di 29 anni che fino all'ultimo ha tentato di sviare le indagini. Era lui l'uomo al volante dell'Audi A3 che ha travolto lo scooter Honda Sh 1500 di Alessandro Tavanti, poi fuggito e rintracciato nella sua abitazione, a Prati, dalla polizia locale di Roma Capitale.

Gli investigatori sono arrivati al 29enne attraverso le immagini delle telecamere di vigilanza puntate su via Ostiense, all'altezza via di Decima, dove qualche ora prima era avvenuto l'incidente mortale. Una indagine lampo che ha permesso in poche ore di risalire al pirata della strada.

Stando a quanto ricostruito, Tavanti stava procedendo la strada verso il Centro, quando secondo la ricostruzione dei vigili, è stato tamponato dalla Audi A3 del pirata della strada che lo ha poi lasciato a terra senza soccorrerlo. Non è chiaro se il 24enne sia morto poco dopo l'impatto o qualche minuto più tardi. Così come sarà ancora da capire se il giovane, se aiutato subito, si sarebbe potuto salvare.

Alessandro Tavanti stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata di sabato 30 ottobre con alcuni amici. Le indagini della polizia locale dovranno determinare se il 29enne lo abbia tamponato, perché non lo ha visto o se c'è stata qualche manovra azzardata da parte di qualcuno dei due. Inoltre, bisognerà capire se il ragazzo alla guida dell'auto fosse o meno al cellulare. Di certo c'è che subito dopo l'impatto, invece di soccorrerlo, lo ha lasciato sull'asfalto e si è diretto verso il Centro a piedi.

Le indagini avviate immediatamente dai caschi bianchi hanno permesso di risalire al responsabile e di ricollegarlo a quanto accaduto. Sono stati gli agenti del I Gruppo Centro a recarsi presso l'abitazione del 29enne, che è stato arrestato. Ora dovrà rispondere dei reati di fuga, omissione di soccorso e omicidio stradale. Nelle prossime ore, inoltre, sono attesi si attendono i risultati degli esami alcolemici e tossicologici che potrebbero aggravare ulteriormente la posizione del 29enne.