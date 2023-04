Incidente mortale sull'Ardeatina: morto militare dell'Esercito

Uno scontro fatale. Incidente mortale nel pomeriggio di sabato, intorno alle 19:30, sulla via Ardeatina a Roma. Alessandro Massimi, caporale dell'Esercito di 45 anni, ha perso la vita dopo un sinistro frontale avvenuto all'altezza di via don Umberto Terenzi, al Divino Amore. L'uomo - che lavorava alla cittadella militare della Cecchignola - era al voltante della sua Fiat Panda quando, per cause al vaglio degli agenti del IX gruppo Eur, si è scontrato con una jeep Renegade guidata da un 49enne, ferito e ricoverato in ospedale non in gravi condizioni.

Massimi è morto sul colpo. Il militare dell'Esercito era originario di Paliano (Frosinone), era di casa tra Gavignano e Colleferro, e tutti i giorni faceva avanti e indietro tra la provincia e la caserma. Grande tifoso della Roma e appassionato di calcio, come racconta FrosinoneToday, il quarantacinquenne lascia una grande vuoto tra i familiari e gli amici che lo conoscevano.

"Ti abbiamo sempre chiamato 'treno', per la tua grinta che mettevi ogni volta sia in campo che nella vita. Un bersagliere vero. Un amico di tutti, una uomo sincero e genuino. Stanotte sei volato via. Mi piace pensarti che corri nei cieli con lo stesso sorriso e con il pallone che tenevi stretto a te in questa foto". Queste le toccanti parole di un amico di Alessandro con il quale condivideva la passione per il calcio.