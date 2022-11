Anziana investita sulle strisce mentre va a messa: la 90enne muore dopo alcune ore in ospedale

All'Alessandrino non si parla d'altro: "Hai saputo della signora investita ieri sera fuori dalla chiesa?". C'è chi chiede come sta, ancora ignaro delle notizie giunte nella tarda serata di ieri. Maria, 90 anni, purtroppo non ce l'ha fatta. La notizia della morte è arrivata nella tarda serata di ieri dal Policlinico Tor Vergata. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente in cui è finita coinvolta, travolta da un'auto.

I fatti nel pomeriggio di ieri. L'anziana aveva deciso di recarsi a messa, nella vicina parrocchia di San Francesco Di Sales. Appuntamento, come ogni sabato, alle 18. Era intenta ad attraversare viale Alessandrino, sulle strisce, quando - poco prima delle 18 - è sopraggiunta un'auto, una Nissan Micran, guidata da un ragazzo di 25 anni. Sbalzata sull'asfalto, la donna è stata soccorsa da un'ambulanza e trasportata al policlinico Tor Vergata.

Qui, dopo alcune ore, la notizia del decesso. Sul posto gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale: a loro sono affidati i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

Si tratta del terzo grave incidente in meno di 24 ore. Poco prima, nello stesso quadrante della città, ma nella zona di Finocchio, ha perso la vita un giovane di 21 anni a bordo di una moto. Di poche ore prima la notizia delle drammatiche condizioni di Riccardo, padre di tre figli, travolto da un'auto la sera in via di Casal Boccone.