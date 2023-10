Alessandra, la maestra morta in un incidente dopo il primo giorno di supplenza

L'amore per gli animali, per la natura e la vocazione per il volontariato. Poi quella voglia di trasmettere passione e conoscenza con l'insegnamento. Alessandra Tortomasi, 42 anni, è stata una delle ultime vittime della strada di Roma e provincia. È morta sabato scorso mentre era a bordo della sua 500, dopo aver finito la lezione nel suo primo giorno di scuola in un istituto di Aprilia.

Alessandra Tortomasi, come hanno ricostruito i carabinieri di Ariccia, ha perso il controllo dell'auto fra via Astura e via Isola della Maddalena, a Lanuvio. La vettura bianca si è ribaltata finendo contro il muro di cinta di un'abitazione, poco prima delle 13. Nell'impatto è stata sbalzata dall'abitacolo, una dinamica che non le ha lasciato scampo. È morta qualche ora dopo all'ospedale San Camillo.

Secondo quanto emerso, Tortomasi avrebbe perso il controllo della 500 o per un guasto meccanico oppure potrebbe aver eseguito una manovra repentina, per evitare un animale che stata attraversando. In molti, saputa la notizia, si sono stretti nel dolore. Alessandra proprio verso gli animali aveva una passione smisurata. I coniglietti, i cani e i gatti erano tra i suoi preferiti. Lo raccontano le foto sul suo profilo Facebook e i racconti dei suoi amici.

Alessandra era una "ragazza sempre educata, dolce, disponibile, dal cuore buono, con il suo amore per gli animali e la sua passione per i coniglietti. Mi porterò dentro i ricordi insieme delle serate ai vegan party, delle manifestazioni contro il circo con animali, delle manifestazioni contro il massacro degli agnelli, ma anche le tante chattate", la ricorda Simona.

Daniela, che posta diverse foto insieme, aggiunge: "Ale tu eri una ragazza super dolcissima buona con tutti sempre con il sorriso sulle labbra avevi sempre una parola dolce per tutti e poi eri una grande volontaria, attivista vegana e grane amante dei dolcissimi coniglietti e ne hai salvati davvero tanti. Astrid posta una foto di lei con Alessandra e un altro gruppo di volontari animalisti di Paternò, in provincia di Catania, dove l'insegnante era originaria: "Una delle anime più pure che io abbia mai incontrato. Forse col senno di poi ti direi di non partire, di rimanere qua. Scusa se non l'ho fatto, ho il cuore spezzato".