Aldo Abbrugiati morto in un incidente sul raccordo, automobilista condannato a 6 anni

Sei anni. Il gup di Roma ha condannato P.M., l’uomo di 43 anni accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Aldo Abbrugiati, il 20enne di Fiumicino morto nell’ottobre scorso sul Grande raccordo anulare dopo che la sua auto era stata travolta da una Bmw. Il 43enne era alla guida sotto effetto di alcol e viaggiava a forte velocità.

La condanna è arrivata al termine del giudizio abbreviato oggi a piazzale Clodio. Il giudice ha disposto inoltre una provvisionale immediatamente esecutiva di 250mila euro per i familiari della vittima, presenti oggi in tribunale, visibilmente commossi dopo la lettura della sentenza.

"Nessuna condanna potrà restituirci Aldo, ma una giusta pena potrà fungere da monito, affinché altri giovani non muoiano invano e non rimangano morti impunite - le parole di mamma Nadia e papà Pietro dette lo scorso 6 aprile quando il gup rigettò la richiesta di patteggiamento presentata dall'avvocato del 43enne che l'1 ottobre 2022 era alla guida dell'auto che colpì quella del ragazzo -. La vita di Aldo non è stata vana, mostriamo che gli amici che ha avuto, le relazione che ha creato i legami sono reali ed esistono ancora. Chiediamo la certezza della pena per omicidio stradale”. A distanza di un mese è arrivata poi la condanna a sei anni.

L'incidente

Aldo Abbruggiati morì la notte del 1 ottobre del 2022 mentre si trovava sulla sua auto in carreggiata interna al Gra. Poco prima delle 2:00 - tra le uscite Pontina e Magliana - la sua vettura si scontrò con un'altra macchina. Un impatto tremendo, con le lamiere a imprigionare. Abbruggiati. Un tamponamento, innescato dal 43enne che si trovava alla guida di una Bmw, poi risultato positivo all'alcol test.