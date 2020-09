Incidente via Ardeatina, scontro frontale: tre feriti

Grave incidente stradale sull'Ardeatina. Nella giornata di sabato, al confine tra i comuni di Albano e Ardea, due auto si sono scontrate frontalmente. Siamo all'altezza di via Roncigliano, lì dove i territori dei due comuni in qualche modo si intersecano. A scontrartsi una Clio e una Golf con a bordo due indiani di 42 e 48 anni, nonché un bimbo piccolo.

Ad avere la peggio proprio l'auto con gli stranieri a bordo. Tre le ambulanze intervenute: al sant'Anna di Pomezia è stato portato il meno grave, mentre all'ospedale dei Castelli sono stati portati il bambino (fuori pericolo) e l'altro indiano, il più grave.

Sul posto sono intervenute le polizia locali di Ardea ed Albano. Agli agenti del comune dei litorale sono affidati gli accertamenti: una prima ricostruzione parla di un sorpasso azzardato di una delle due auto.

Entrambi i conducenti delle auto sono stati sottoposti ai test per individuare la presenza di droga o alcol. Negativo quello per il conducente della Clio, mentre si attendono i risultati per l'altro conducente.