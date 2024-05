Incidente a Ciampino: schiacciato dalla sua auto contro un muretto, morto 78enne

Schiacciato dalla sua stessa auto contro un muretto. Un dramma, costato la vita a un uomo di 78 anni. È morto così Adriano Fatichenti, pensionato. La tragedia a Ciampino, dove l'uomo era residente.

Morto schiacciato dalla sua auto

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio - 12 maggio - in via Frascati. All'altezza del civico 1 Adriano Fatichenti ha parcheggiato la sua auto, una Lancia Lybra, in un tratto di strada in discesa. Sceso dalla vettura, per cause ancora in via di accertamento, la macchina si è messa in movimento e lo ha schiacciato contro un muretto investendolo.

Morto sul colpo

Un dramma, Adriano Fatichenti è morto praticamente sul colpo. Inutile l'intervento del personale del 118, con i vigili del fuoco che hanno poi provveduto a spostare la vettura e a recuperare il corpo del pensionato oramai privo di vita.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ciampino che indagano assieme ai militari della compagnia di Castel Gandolfo. Resta da accertare se la vettura si sia messa in movimento a causa di un malfunzionamento del frano a mano, ma non si esclude l'errore umano.