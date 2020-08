Schianto in bici: gravissimo Adriano Bonaiuti, ex preparatore dei portieri dell'As Roma

Gravissimo incidente stradale per Adriano Bonaiuti, 53enne ex preparatore dei portieri dell'As Roma dal 2005 al 2009 ed attuale tecnico degli estremi difensori dell'Inter dal 2013. Nato a Roma nel 1967, l'ex numero 1 di, tra le altre, Juve, Sambenedettese e Padova, si è schiantato domenica mentre si allenava in bici a Grottammare, in provincia di Ascoli, dove vive da anni. Lo scrive MilanoToday.

Stando a quanto finora appreso, il tecnico - che era da poco tornato dalla Germania dopo la sfortunata finale di Europa League contro il Siviglia - sarebbe finito contro la parte posteriore di una Toyota Rav 4 che stava uscendo in retromarcia da un cancello mentre scendeva verso la statale Adriatica. L'impatto è stato violentissimo: Bonaiuti ha sfondato il lunotto posteriore della macchina ed è poi volato sull'asfalto, perdendo conoscenza.

Soccorso dai medici arrivati a bordo dell'elicottero, l'allenatore dei portieri nerazzurro è stato rianimato e poi trasferito all'ospedale Torrette di Ancona, dove si trova tuttora ricoverato in condizioni molto delicate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo club a mostrare solidarietà al 53enne è stata proprio la Samb, che lunedì mattina ha condiviso sul proprio profilo Facebook una foto di Buonaiuti con la maglia rossoblù e il commento "Forza Adriano".