Marito e moglie investiti in via di Acqua Bullicante: lui è morto, lei grave in ospedale

Tragedia al Prenestino nella mattinata di oggi, lunedì 5 luglio. Un uomo di 77 anni è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto in via di Acqua Bullicante. L'anziano stava attraversando la strada insieme alla moglie, all'altezza del civico 433, quando è sopraggiunta una Volkswagen Polo che li ha travolti.

Un investimento con l'85enne conducente dell'auto che si è fermato a prestare soccorso. Immediato il capannello di persone, per lo più curiosi, sul luogo dell'incidente. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno tentato in maniera disperata di rianimare l'uomo: inutile il lungo massaggio cardiaco, con il decesso sopraggiunto e dichiarato sul posto. L'ambulanza ha invece portato via verso il Policlinico Umberto I la moglie della vittima, 75 anni, entrata in codice rosso al pronto soccorso: le sue condizioni sarebbero gravi.

Gli agenti della polizia locale V Gruppo Prenestino hanno provveduto al sequestro del veicolo e sottoposto il conducente a esami di rito, risultati negativi. Secondo quanto informa la Polizia Locale dai primi accertamenti eseguiti sul posto, tra le ipotesi iniziali non si esclude che i due abbiano attraversato all'improvviso sulla carreggiata al di fuori delle strisce. Sono però al momento in corso ulteriori approfondimenti per esatta ricostruzione di quanto accaduto.

Incidente in via Prenestina

Sempre questa mattina, poco prima delle 6, un altro incidente si è verificato sulla via Prenestina, all'altezza dell'incrocio via della Serenissima-Tor de Schiavi. A scontrarsi una Punto e una Panda, con la conducente di quest'ultima auto soccorsa in codice giallo in ospedale. Divelto il semaforo della linea tranviaria, evento che ha causato per quasi un'ora il blocco del servizio tranviario in zona.