Incidente ad Acilia: scontro auto-pullmino, otto feriti. Gravi quattro anziani

Otto feriti, fra cui quattro in modo grave. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina ad Acilia. A scontrarsi un pullmino ed un'auto, con il primo mezzo di trasporto che si è ribaltato in seguito all'urto con la vettura.

L'intervento dei vigili del fuoco della squadra 13A del distaccamento di Ostia intorno alle 9:30 in via Alberto Galli, altezza incrocio via Cesare Maccari, dove il piccolo torpedone dove si trovavano alcuni anziani che stavano andando a svolgere dei controlli medici, ha impattato con una macchina terminando la propria corsa su una fiancata.

Arrivati sul posto con l'aiuto di cesoie e divaricatore i pompieri hanno estratto quattro persone anziane rimaste incastrate nel pullmino, trasportate in ospedale in codice rosso. Meno gravi altre quattro persone, costrette anche loro alle cure mediche. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze che hanno trasportato i feriti in diversi ospedali di Ostia e Roma.

Da accertare l'accaduto, svolti i rilievi scientifici saranno ora gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.