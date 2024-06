Incidente sulla A12, auto finisce contro il guard rail: due giovani estratti dalle lamiere. Uno è grave

Due ragazzi di 23 anni feriti e portati in ospedale del 118. È il bilancio di un incidente che si è verificato sulla A12, Roma-Civitavecchia, all'altezza dell'intersezione con la rampa che permette l'immissione sulla A91, Roma-Fiumicino, nel tratto di strada che porta verso alla Capitale.

Secondo quanto appreso, intorno alle 22.40 di domenica primo giugno, l'auto con a bordo i due ha impattato contro il guardrail. I due ragazzi estratti dalle lamiere dell'auto dei pompieri delle squadre 13A e 4A e consegnati alle cure del 118, presente sul posto e portati in ospedale. Uno dei due è stato portato all'ospedale San Camillo in codice rosso, l'altro in codice giallo, sempre nello stesso plesso.