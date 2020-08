Schianto contro un pilone dell'autostrada: coppia di 70enni soccorsa in eliambulanza

Incidente stradale nella mattinata di oggi sull'A12, tra le uscite di Ladispoli/Cerveteri e Santa Severa. Poco prima delle 11.30, all'altezza del chilometro 38, un'auto, con a bordo marito e moglie di 70 anni, è uscita fuori strada terminando la propria corsa contro un pilone dell'autostrada.

Sul posto per estrarre i due coniugi sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Bracciano e Cerveteri. Complicate le operazioni per liberare i feriti, incastrati tra le lamiere. Una volta concluse le operazioni, i due sono stati consegnati alle cure del personale sanitario, intervenuto sul posto con l'elisoccorso.

I due, trasportati al Policlinico Gemelli, non sarebbero in pericolo di vita. Non sono mancati i disagi alla circolazione, rallentata per consentire i soccorsi, bloccata nella fase di atterraggio dell'elicottero.