Scontro tra due tir, uno perde il carico: chiuso tratto di autostrada A1. Dieci chilometri di coda

Scorrendo le webcam sul sito di Autostrade è possibile scorgere un muro di tir, dal chilometro 512, fino ad oltre il 525. Chilometri e chilometri di coda, di traffico paralizzato. E' l'effetto di un incidente stradale avvenuto al chilometro 525 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Un tir si è intraversato e ha perso parte del carico che, fuoriuscito, ha invaso parzialmente la carreggiata nord in direzione Firenze. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Traffico in tilt

L'incidente alle 7.15. Per intervenire Autostrade ha chuso il tratto di strada compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord in direzione Roma. Autostrade consiglia "agli utenti che da Firenze sono diretti verso Roma, dopo l’uscita per Orte, di proseguire per Viterbo lungo SS 2bis Via Cassia e rientrare in A1 a Roma Nord".