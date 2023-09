Incidente in A1: si scontrano un pullman e un camion, due morti e 25 feriti

Due morti e almeno 25 feriti secondo le ultime stime, alcuni anche in modo grave. Questo il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 2.20 di questa notte sull'autostrada A1 in direzione nord, nei pressi di Fiano Romano, alle porte di Roma. Secondo una prima ricostruzione uno dei bus, in uso alla Prefettura di Agrigento, che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle ai centri d'accoglienza del Piemonte, ha impattato con un mezzo pesante.

A perdere la vita sono stati i conducenti dell'autobus della Patti Tour, Alberto Vella di 34 anni e Davide Giudice di 32. Il mezzo era partito da Porto Empedocle alle 10 di ieri sera. Sul colpo è morto uno dei due autisti a bordo, cioè quello che stava alla guida. L'altro, come è previsto in questi casi, stava dormendo, ed è stato sbalzato dall'abitacolo. I giovanissimi autisti erano molto noti in città perché parte di un gruppo folk.

Sono 25 i migranti rimasti feriti, alcuni anche in gravi condizioni, trasportati negli ospedali della zona. Sul posto la polizia stradale che si sta occupando di effettuare i rilievi e di chiarire la dinamica dell'incidente. I migranti erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi.

