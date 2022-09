Incidente sull'A1, scontro tra due furgoni e un'auto: tre feriti. Coda di 8 chilometri

Tre feriti e otto chilometri di coda sull'A1 in direzione Firenze. E' il bilancio di un incidente avvenuto all'alba di oggi nel tratto tra Ponzano Romano e Orte. Poco prima delle 6 a scontrarsi, all'altezza del chilometro 492, sono stati due furgoni e un'automobile. Dalle informazioni raccolte non ci sarebbero vittime: tre le persone ferite, trasportate negli ospedali della zona.

Mentre scriviamo sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 8 chilometri di coda in direzione Firenze.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, sottosezione di Orvieto, ed il personale della direzione di tronco di Fiano Roma di Autostrade per l'Italia.

In alternativa, Autostrade per l'Italia consglia agli utenti diretti verso Firenze di uscire a Magliano Sabina, percorrere la strada provinciale 150 in direzione Civita Castellana, seguire poi la provinciale 315 in direzione Orte, per rientrare infine in autostrada a Orte.