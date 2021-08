Incidente in A1: tamponamento tra sette auto, 10 chilometri di coda verso Roma

Autostrade consiglia di uscire a Frosinone e percorrere la Casilina, rientrando poi in autostrada Colleferro

Giornata di rientro quella di oggi, domenica 29 agosto. A complicarla questa mattina un incidente che sta provocando grosse code sull'Autostrada A1. L'incidene si è verificato al chilometor 598 in direzione Roma. Un maxi tamponamento ha coinvolto sette auto in corsia di sorpasso. Secondo quanto apprende RomaToday, tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera lieve, e sono state trasportate al vicino ospedale di Colleferro.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

L'incidente, avvenuto tra Ferentino e Colleferro, sta provocando dieci chilometri di coda. Autostra consiglia a chi è diretto a Roma di uscire a Frosinone ed attraverso la statale Casilina rientrare in autostrada a Colleferro.