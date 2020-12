Incidente sulla A1, scontro tra due camion: un ferito. 8 chilometri di coda verso Roma

Traffico bloccato sulla A1 Roma-Firenze in direzione di Roma a causa di un incidente al km 489 che ha coinvolto due mezzi pesanti intorno alle 8 del mattino di martedì 1 dicembre. Nell'impatto una persone è rimasta ferita. Lo scontro ha inoltre generato 8 chilometri di coda tra Attigliano e Orte, chiusure e deviazioni verso la Capitale.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.



Al momento il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda in direzione Roma. Agli utenti provenienti da Firenze dopo l'uscita obbligatoria ad Orvieto si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria verso Orte dove rientrare in autostrada verso Roma.