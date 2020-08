Incidente in A1, scontro tra tir e due auto: 6 feriti al bivio con la diramazione Roma Nord

Alle ore 12:50 circa sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze è avvenuto un incidente all'altezza del km 522 che ha visto coinvolti due vetture e un mezzo pesante e nel quale sei persone sono rimaste ferite.



Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Il traffico per un'ora ha transitato su tre corsie registrando 9 km di coda, con riflessi di 3 km sulla Diramazione Roma Nord.



Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, Autostrade per l'Italia "consiglia di uscire alla stazione di Fiano Romano sulla Diramazione di Roma Nord, percorrere la via Tiberina, seguendo le indicazioni per Ponzano Romano da cui rientrare in A1 in direzione Firenze".

