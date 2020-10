Incidente in A1, tir urta lo spartitraffico e perde il carico: chilometri di coda verso Roma

Incidente all'alba di venerdì 30 ottobre sull'autostrada A1 quando un tir, all'altezza del chilometro 477 tra Attigliano e Orte, per cause ancora da appurare ha urtato il sicurvia centrale tra le carreggiate, come riporta anche Astral, perdendo il carico che trasportava.

Severi i disagi al traffico con code fino a tre chilometri per chi viaggia in direzione della Capitale. Viene così consigliato di prendere l'uscita per consiglia l'uscita Orvieto e prendere la Cassia direzione Viterbo. Sul posto la polizia stradale e il personale di Anas.