A1, incidente tra Colleferro e Anagni: sette auto coinvolte, 8 chilometri di coda

Nel giorno da bollino nero per il traffico sulle autostrade, un incidente complica i piani di chi sta raggiungendo le località di vacanza. Siamo sull'A1 in direzione Napoli. Qui, nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni, alle 7 di oggi, sabato 12 agosto, si è verificato un incidente che ha coivolto sette autovetture.

Ne dà notizia Autostrade per l'Italia in una nota. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico scorre su due corsie e si registrano 8 chilometri di coda in direzione di Napoli.

Agli utenti diretti verso Napoli Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma sud, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Anagni.