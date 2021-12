Incidente sulla A1, camion che trasporta animali si ribalta: morti i bovini

Tragedia sulla A1 dove alle 11:30 circa di oggi, un camion si è ribaltato al km 539 dell'autostrada del sole in direzione nord. Sul posto la squadra operativa dei vigili del fuoco distaccamento di Montelibretti.

Il camion, mentre stava trasportando diverse decine di mucche, si è ribaltato causando la chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni. Non ci sono state persone ferite e risultano alcuni bovini morti. In mattinata, sull'Aurelia, hanno invece perso la vita tre cavalli finiti investiti in un incidente stradale.