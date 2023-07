Incidente in A1, furgone contro camion: lunghe code e traffico in tilt

Traffico in tilt lunedì mattina sulla A1 Milano-Napoli per un incidente avvenuto nel tratto compreso tra il bivio con la D18 Diramazione Roma nord e Ponzano Romano-Soratte verso Firenze, all’altezza del km 518.1.

L’incidente ha coinvolto un furgone, che si è ribaltato dopo aver urtato un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Poco dopo le 12 il traffico circolava su una corsia e si registravano 8 km di coda verso Firenze. Per le lunghe percorrenze dirette verso Firenze, il consiglio è di prendere la D18 Diramazione Roma nord verso il gra., dal cui immettersi sulla SS2 Cassia in direzione Viterbo, proseguire quindi sulla Superstrada Viterbo-Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

Per le brevi percorrenze, si consiglia invece di utilizzare la SS4 Salaria verso Passo Corese/Rieti, quindi prendere la SP313 per Poggio Mirteto, proseguire sulla SP 657 in direzione di Stimigliano e rientrare in A1 alla stazione di Ponzano Romano-Soratte.